Seattle Film Festivali seyircisi, Ahbap filmini en iyi film olarak seçti

Siyamek Kaşif Azer'ın yönettiği bu kısa film, ABD Seattle Film Festivali'nde uluslararası prömiyerinin ardından izleyenlerin gözünde en iyi film ödülü kazandı.

Bu kısa filmde Hamid Rıza Azereng ve Bahar Muhammedpur gibi oyuncular yer aldı.

Ahbap'ta evi bir banka tarafından ipotek ettirilen ve taksitleri ödemek için kumar oynayan, ancak karısı yavaş yavaş pek de hoş olmayan bir olayı fark eden bir adamın hikayesi anlatılıyor.

Bu filmin uluslararası dağıtımı Filmçi Studio'nun sorumluluğundadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish