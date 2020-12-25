Güney Horasan’ın güzel kalesi Forg

İnstagram hesabından Forg Kalesinin fotoğrafını pylaşan Munesan bu kalenin İran’ın eşsiz kalelerinden bir olduğunu söyledi.
Kalenin Nader Şah zamanında yapımına başlandığını ifade eden Munesan, bu yapının İran’ı önemli milli eserlerinden olduğunu söyledi.
Forg Kalesi, Bircend kentine 90 km mesafede Forg köyünde yer almaktadır.
Güney Horasan köyünde 110 tarihi kale mevcuttur ve bunlardan 22’si Dermiyan kentinde bulunmaktadır.
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2012
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