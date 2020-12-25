25 Ara 2020 21:21
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News Code: 84161328
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Güney Horasan’ın güzel kalesi Forg

Güney Horasan’ın güzel kalesi Forg

Tahran, IRNA- İran Kültürel Miras, Turizm ve El sanatları Bakanı Ali Eesğer Munesan, Güney Horasan’d bulunan Forg kalesinin ülkenin en önemli 10 tarihi eserinden ve Horasan’ın önemli kalelerinden olduğunu bildirdi.

İnstagram hesabından Forg Kalesinin  fotoğrafını pylaşan Munesan bu kalenin İran’ın eşsiz kalelerinden bir olduğunu söyledi.

Kalenin Nader Şah zamanında yapımına başlandığını ifade eden Munesan, bu yapının İran’ı önemli milli eserlerinden olduğunu söyledi.

Forg Kalesi, Bircend kentine 90 km mesafede Forg köyünde yer almaktadır.

Güney Horasan köyünde 110 tarihi kale mevcuttur ve bunlardan 22’si Dermiyan kentinde bulunmaktadır.

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