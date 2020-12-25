Hz. İsa, barış ve dostluk elçisi

Hz. İsa ve tüm ilâhi peygamberlerin yolu, karakteri ve düşüncesi tek tanrıcılık, şefkat, eşitlik ve barış ve dostluğun yayılmasıdır. Tüm ilahi peygamberi insanlar ve insanlık için kurtuluşun aydınlık ufuklarını resmediyorlar ve herkes için güzellikleri gösteriyorlar.

2021 yılında insanlık, modern insanın doğadaki zayıflığının bir yansıması olan Korona'nın gergin dönemini geride bırakarak Tanrıya dayanarak daha fazla insanlığına dönerek, dünyanın yorgun ve solmuş yüzünde hoş bir dostluk, hakikat, şefkat, empati ve samimiyet yeni bir ruh getirmelidir.

25 Aralık, resmi takvimlerde Hz Meryem’in oğlu İsa’nın doğum günü olarak geçmektedir. Hz İsa, şeriat sahibi peygamberlerdendir. Kendisi Hz Muhammad sa. Öncesinde peygamberliğe seçilmiştir ve insanlığa Ahmet ve Mohammad’i müjdelemişti. Hz. İsa Kuran’i Kerim’de Allah’ın Resulü, kulu, peygamberi, kitap sahibi, Mesih, kutlu, mübarek olarak tanıtmıştı.

Kuran-i Kerim’de ayrıca Hz. İsa’nın doğum gününe selam verilerek, mucizelerinden defalarca söz edilmiştir.

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2012