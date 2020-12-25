25 Ara 2020 10:49
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Galibaf: İlahi dinlerin yapıcı işbirliği barış ve adaletin sağlanması için önemlidir

Galibaf: İlahi dinlerin yapıcı işbirliği barış ve adaletin sağlanması için önemlidir

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf, ilahi dinlerin yapıcı işbirliğinin insanlığın barış, adalet ve ilerlemesini sağlayacağını bildirdi.

Noel ve 2021 yılı için çeşitli Parlamentoların Başkanlarına bir mesaj gönderen Galibaf, Hz İsa’nın a insanların yücelmesinin barış, muhabbet ve dostluğun güçlenmesi müjdesini verdiğini söyledi.

Galibaf mesajında, Covid 19 krizinin tüm dünyadan silinmesi temennisini belirterek, İslami Şura Meclisinin parlamentolararası işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Galibaf mesajında meslektaşları ve bulundukları ülke halklarına sağlık ve başarı temenni etti.

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