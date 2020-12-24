24 Ara 2020 22:05
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News Code: 84160663
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Ruhani, Noel ve 2021 yılını kutladı

Ruhani, Noel ve 2021 yılını kutladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya ülkelerine gönderdiği tebrik mesajlarında Hz İsa’nın doğum günü ve 2021 yılını kutladı.

Ruhani mesajında, ‘’ Dünya bugün çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi krizlerle  karşı karşıyadır. Ülke liderlerinin ortak iradesi sayesinde bölgesel ve uluslararası işbirliği ile bu krizlerden çıkması ve korona ile mücadele için daha çok çalışmaları gereklidir. ‘’ dedi.

Ruhani mesajında Hz İsa’nnın barış peygamberi v sevgi ile insan sevgisinin bayraktarı olduğunu belirterek, günümüz insanının ilahi peygamberlerin yoluna devam ederek insanın kemalı yönünde hareket etmeleri temennisinde bulundu.

Ruhani mesajının sonunda dünya ülkelerine ve milletlerine sağlık ve esenlikler temenni etti.

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