Hegmetane Petrokimya tesisinin açılışı yapıldı

Hamadan ilinin en büyük üretim tesisi niteliğinde olan tesiste yılda 70 bin ton tıbbi PVC üretilecektir.

Tesis 330 kişiye istihdam sağlamakta ve İran’ın ilk tıbbi PVC üreten tesisidir. Tesisin faaliyeti ile ülkenin tıbbi PVC ihtiyaçlarının bir kısmı ülke içinde üretilecek ve döviz tasarrufu sağlanacaktır.,

Tesise yapılan yatırımın yüzde 57’si özel sektör, yüzde 33’ü İran Petrokimya ve yüzde 10’u da yabancı yatırımcı tarafından gerçekleşmiştir.

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2012