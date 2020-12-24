24 Ara 2020 13:59
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News Code: 84160262
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İran’ın Potasyum Sülfat kapasitesi 340 bin tona ulaştı

İran’ın Potasyum Sülfat kapasitesi 340 bin tona ulaştı

Urumiye, IRNA- Bugün Urumiye kentinde yapılan açılışla İran’ın Potasyum Sülfat üretim kapasitesi 340 bin tona ulaştı.

İranlılar Petrokimya Yatırım Grubu Genel Müdürü Resul Eşrefzade Video Konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından yapılan açılış töreninde yaptığı açılışla bu tesiste üretilecek 40 bin tonluk Potasyum Sülfat ile İran’ın dünya sıralamadaki yerinin 12’den 9’a artacağını söyledi.

Eşrefzade, Potasyum Sülfat’ın gübre, katalistler ve petrokimya sanayinde önemli olduğunu belirterek, bu tesisle birlikte İran’ın bu ürünü ihraç edecek konuma geldiğini söyledi.

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