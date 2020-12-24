İran’ın Potasyum Sülfat kapasitesi 340 bin tona ulaştı

İranlılar Petrokimya Yatırım Grubu Genel Müdürü Resul Eşrefzade Video Konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından yapılan açılış töreninde yaptığı açılışla bu tesiste üretilecek 40 bin tonluk Potasyum Sülfat ile İran’ın dünya sıralamadaki yerinin 12’den 9’a artacağını söyledi.

Eşrefzade, Potasyum Sülfat’ın gübre, katalistler ve petrokimya sanayinde önemli olduğunu belirterek, bu tesisle birlikte İran’ın bu ürünü ihraç edecek konuma geldiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012