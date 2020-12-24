Ruhani: Ambargolar döneminde tüm İran büyük bir üretim fabrikasına dönüştü

Ruhani petrokimya alanında 3 büyük projenin açılışında yaptığı açıklamada, ambargoların, Siyonizm, gericiler ve ABD şahinlerinin ortak ürünü olduğunu belirterek bu komplonun kırılması gerektiğini ve kimseye yasa dışı ve zalimce İran aleyhindeki planlarına devam izni verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kimsenin acımasına ihtiyaç olmadığını ifade eden Ruhani, Amerika’nın ambargolara son vermesinin cinayetler ve gayrı insani işine son vermesi anlamına geldiğini söyledi.

Bu sene sonu ve gelecek yıl için ambargoların son bulacağı müjdesini verebileceğini ifade eden Ruhani, İran milli gücünün artık tecelli ettiğini söyledi.

Kimsenin İran milleti hakkında konuşamayacağını ifade eden Ruhani, İran milletinin başkalarının komplolarına teslim olmadığını söyledi.

Bugün ekonomik savaş esnasında bir milyar değerinde petrokimya tesisinin açılışını yaptıklarını ifade eden Ruhani projeleri uygulayanları tebrik etti.

Ruhani, ‘’ Onla İran halkının uzun kuyruklarda ekmek ve diğer hayati ihtiyaçları için bekleyeceklerini düşünüyorlardı fakat 3 senelik ekonomik savaş zamanında böyle bir durum olmadı ve bu savaş 3330 yıl bile sürse İran halkı direnir. ‘’ dedi.

Bu savaşın artık sona erdiğini ve bu savaşı başlatanın siyasi hayatının son haftalarını geçirdiğini ifade eden Ruhani, İran halkının bu savaştan alınları ak çıktıklarını söyledi.

Bir çok kişiye düşman tarafından ambargo uygulandığını fakat onların esas hedefinin İran’ın petrol ve bankacılık sektörleri olduğunu ifade eden Ruhani, bu sektörlerde İran’ın direndiğini söyledi.

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2012