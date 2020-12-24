İran-Azerbaycan Ortak Komisyonu Ocak ayında düzenlenecek

Vaizi, IRNA’ya yaptığı açıklamada Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in Tahran ziyaretine değinen Vaizi, Nahcivan’da yeni bir santral yapımı, Astara Nehrinde yeni bir köprü yapımı ve İran’ın Karabağ’ın yeniden imarına katılımının bu ziyaretin en önemli gündem maddelerini oluşturduğunu söyledi.

Günümüzün bölge ülkelerinde dostlukların derinleşme zamanı olduğunu ifade eden Vaizi, Azerbaycan ve İran arasından ilaç, traktör, otobüs üretimi hususlarında işbirliği yapılacağını söyledi.

Vaizi yeni dönemde İran-Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin artacağını belirterek, Ortak Komisyon Toplantısının Ocak ayına düzenleneceğini söyledi.

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2012