23 Ara 2020 19:32
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News Code: 84159565
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İran Air’in Ankara uçuşları aylar sonra başladı

İran Air’in Ankara uçuşları aylar sonra başladı

Ankara, IRNA- İran Havayolları Şirketinin (İran Air) Tahran-Ankara-Tahran uçuşları aylar sonra bugün yeniden başladı.

İran Air yetkililerinden Hüseyin Cihani yaptığı açıklamada korona sonrası İran Air’in Ankara- İstanbul dahil bir çok uçuşunun durdurulduğunu söyledi.

Cihani, daha önce Türkiye’den İstanbul uçuşları için izinler alındığını ve Temmuz ayından itibaren uçuşların yapıldığını belirterek, Ankara için de izinlerin alındığını ve bugün ilk uçuşun gerçekleştiğini söyledi.

Cihani, uçuşların heer hafta Çarşamba günleri Tahran-Ankara-Tahran arasında yapılacağını söyledi.

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