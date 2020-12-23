Romanya'dan İran 'Sıcaklık'ına ödül

Muhammedi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sıcaklık' adlı kısa filmi, Romanya'da düzenlenen 24. CineMaiubit Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nin Jüri Komitesi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Jüri'nin tebrik mesajında, 'Seyircinin hikayeye dalması nedeniyle yönetmen, çok hassas bir temayı hedef alarak sahneleri ve bozulmamış ve inandırıcı karakterleri ustaca tasvir edebildi ve filmin altındaki ayrıntılara da çok dikkat etti. Ayrıca izleyiciyi güçlü ve unutulmaz bir sona doğru yönlendirmeyi başardı' ifadesi kullanıldı.

Bu festivalin 24'üncüsü, 15-19 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendi.

Hikayenin özeti şöyle: 'Hafiz her gece silah seslerini duyduktan sonra göçmenlerin vücutlarından geriye kalan eşyalarını kendi geçimi için kullanmak adına sınıra gidiyor. Bir gece cesetler arasında bir köşede saklanan genç bir kız ve çocuğunu fark eder'.

Atife Emini, Muctaba Bitarafan ve Zeyneb Cafari filmin oyuncu kdrosunda yer aldı.

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