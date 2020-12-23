23 Ara 2020 15:55
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Romanya'dan İran 'Sıcaklık'ına ödül

Romanya'dan İran 'Sıcaklık'ına ödül

Tahran, İRNA- İranlı kadın yönetmen Fatma Muhammedi'nin yönettiği 'Sıcaklık' isimli film, Romanya'da düzenlenen bir film festivalinde özel ödüle değer görüldü.

Muhammedi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sıcaklık' adlı kısa filmi, Romanya'da düzenlenen 24. CineMaiubit Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nin Jüri Komitesi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Jüri'nin tebrik mesajında, 'Seyircinin hikayeye dalması nedeniyle yönetmen, çok hassas bir temayı hedef alarak sahneleri ve bozulmamış ve inandırıcı karakterleri ustaca tasvir edebildi ve filmin altındaki ayrıntılara da çok dikkat etti. Ayrıca izleyiciyi güçlü ve unutulmaz bir sona doğru yönlendirmeyi başardı' ifadesi kullanıldı.

Bu festivalin 24'üncüsü, 15-19 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendi.

Hikayenin özeti şöyle: 'Hafiz her gece silah seslerini duyduktan sonra göçmenlerin vücutlarından geriye kalan eşyalarını kendi geçimi için kullanmak adına sınıra gidiyor. Bir gece cesetler arasında bir köşede saklanan genç bir kız ve çocuğunu fark eder'.

Atife Emini, Muctaba Bitarafan ve Zeyneb Cafari filmin oyuncu kdrosunda yer aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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