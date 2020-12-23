Sağlık Bakanı: İngiltere'deki mutasyona uğramış korona virüsü İran'da görülmedi

Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında muhabirlere konuşan Nemeki, 'İngiltere'de bir iki ay önce görülen ancak İngiliz yetkililerin birkaç gün önce açıkladığı mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünün farkına varır varmaz, İngiltere'ye ve İngiltere'den uçuşlar derhal yasaklandı. Yolcular doğrudan ve dolaylı olarak sağlık taramasından geçirilmektedir. Avrupalı ​​yolcular, negatif korona test sonuç belgesi ile birlikte İran'da da korona testinden geçiriliyor ve onlara iki hafta karantinada kalmaları öneriliyor' dedi.

Son iki veya üç hafta içinde İngiltere'den ülkeye giriş yapan tüm yolcuların bir listesini aldıklarını dile getiren Nemeki, 'Onların hepsini tek tek izliyoruz. Şimdiye kadar mutasyonu uğramış koronavirüse yakalanan bir vakaya rastlamadık. Elbette işin takipçisiyiz ve herhangi bir mesele olursa halka duyuracağız' diye belirtti.

Korona aşısına değinen Nemeki, 'Aşıyı ithal etmeye hazırız ve yakında ülkeye girişi sağlanacak ve korona aşısını ithal etmekte sorun yaşamıyoruz' ifadesini kullandı.

Nemeki, 'Ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlarımızın çabaları, Seferberlik (Besiç) Teşkilatı'nın katkıları ve halkın emsalsiz yardımı ile Şehit Süleymani mahalle planının uygulanmasıyla korona kaynaklı ölümler en az yüzde 50 azaldı ve 160 kırmızı nokta, turuncu ve sarıya döndü' diye ekledi.

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