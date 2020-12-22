İran, KOEP ile ilgili yeniden müzakereyi reddetti

Tahti Revançi, BM Genel Sekreterinin 10. KOEP raporunun incelenmesi için BM Genel Kurulunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ‘’ Son 4 yılda ABD, İran aleyhine 1500 ambargo uyguladı ve tüm İran ekonomisini hedef almıştır ve İran’ın KOEP’ten sağladığı tüm menfaatleri hedef almıştır. ABD hükümetinin son anına kadar devam etmesi beklenilen ambargolar tam bir ekonomik savaştır ve burada silah yerine ekonomi kullanılmaktadır. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ABD’nin insani malların ambargodan muaf olmasının yalan olduğunu belirterek, İran’ın bugün batılı ülkelerin Saddam’a sağladığı kimyasal silahlarla yaralanan kişilerin ilaçları almakta zorlandığını söyledi.

Tahti Revançi, ‘’ ABD ambargolar İran halkı aleyhine olmadığını iddia etmektedir, bu ikiyüzlülüktür zira ambargolar toplumun en zayıf katmanlarını hedef almaktadır. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, General Süleymani’nin vahşice terörüne değinerek, ABD Cumhurbaşkanının direkt emri ile yapılan bu terörün uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.

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2012