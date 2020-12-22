Şemhani: IŞİD'i yok etmek için Tahran ile Kabil arasında işbirliği gerekiyor

Twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, Tahran'da remi ziyarette bulunan Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mühip ile yaptığı görüşmeye işaret ederek, 'Bu görüşmede ABD'nin bölgeyi terk etmesi gerektiği ve Afganistan'ın İran için özel konumuna değinildi' ifadesini kullandı.

Amiral Şemhani, ikili ilişkileri geliştirmek için gerekli altyapıyı oluşturma, İran'ın meşru Afganistan hükümetine verdiği sağlam destek ve IŞİD'i ortadan kaldırmak için işbirliği ihtiyacının altını çizdi.

Bugün Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mühib ile bir araya geldi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mühip, bir günlük Tahran ziyareti sırasında İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de görüşecek.

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