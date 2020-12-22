İranlı sanatçı, Amerikan Film Festivali'nde beş ödül kazandı

İRNAya konuşan Saadetiferd, 'Festivalin yarışma bölümüne giren 125 filmden 45 eser, jüri tarafından en iyi film için resmi aday seçildi' dedi.

"Küçük Bir Olay", festivalin deneysel filmler bölümünde en iyi deneysel film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi seslendirme ve en iyi erkek oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 5 ödüle layık görüldü.

"Küçük Bir Olay daha önce de çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerin yarışma bölümüne katılmanın yanı sıra, İtalya Uluslararası Film Festivali "İş Film Günleri"'nin en iyi filmi, "Avalonia" Uluslararası Film Festivali'nin en iyi film ödülü ve Hindistan 2. "Ahmedabad Uluslararası Film Festivali"nin en iyi öğrenci filmi dalında birincilik ödülünü kazanmayı başardı.

Murtaza Sebzkuba, "Küçük Bir Olay"ın senaryo yazarı, kameramanı, editörü, afiş tasarımcısı ve yönetmenidir.