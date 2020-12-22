Fransız gazete İran ekonomisinin ABD yaptırımlarına karşı dirençli olduğunu yazdı

Fransa merkezli Atlantico gazetesinin www.atlantico.fr isimli web sitesinde yazılan yazıya göre, son günlerini yaşayan Trump yönetiminin İran'ın müzakerelere mecbur etmek için 2017'den ve özellikle Mayıs 2018'den itibaren uyguladığı azami baskı politikasına karşın Aralık 2020'de olduğumuz bugünlerde İran'ın ekonomisinin güçlü olduğu vurgulandı.

Atlantico şöyle devam etti:

'Şimdi, uluslararası yaptırımlar altında geçen 40 yıldan fazla bir süre sonra, İran'ın bu koşullara uyum sağlaması ve yaşamına devam edebilmesi şaşırtıcı.

Ekonomisi tamamen petrol gelirlerine dayalı olan Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerinin petrol monarşilerinin aksine İran, ekonomisini çeşitlendirerek ülkenin tamamen petrole bağımlı hale gelmesini engelleyebildi.

Küresel sistemi terk ederek, İranlılar üretimlerini ulusallaştırarak ve ticaretlerini bölgeselleştirerek alternatif bir ekonomik model yaratabildiler. Trump yönetimi, İran'ın ithalatına ambargo uygulayarak, ironik bir şekilde yerli üretimi canlandırdı ve yeni istihdam yaratılmasına yardımcı oldu, ancak bu durum henüz İranlıların beklentilerini karşılayabilecek noktaya ulaşmamış olabilir.

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