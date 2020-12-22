Zarif: Trump, Afganistan barış görüşmelerini propaganda amaçlı kullandı

Afganistan'ın "Tulu News" televizyon kanalına röportaj veren Zarif, İran-Afganistan ilişkileri ve iki ülkeyle ilgili bazı önemli konular hakkındaki sorularını yanıtladı.

Zarif, İran'ın Afganistan'ın barış planındaki rolü ile ilgili olarak, 'İran, Afganistan hükümetini ve halkını destekliyor ve tüm Afgan gruplarının bu ülkenin geleceğine karar vermesi gerektiğine inanarak, İran hükümetinin Afganistan'a yönelik politikasının bu olduğunu söylüyor' dedi.

Bonn Konferansı'nda Şehit General Süleymani'nin Afganistan'da demokratik bir sistemin kurulmasındaki rolünün kendisinkinden çok değilse az da olmadığını dile getiren Zarif, 'Şehit General Süleymani'nin şehit edilmesi ABD'nin bölgeden çekilmesini hızlandırdı ve Irak'ta Irak parlamentosu Amerikan güçlerinin ülkeden çekilmesi için oy kullandı'diye belirtti.

Yabancı birliklerin geri çekilmesinden sorumlu olmalı

Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilme yöntemine işaret eden Zarif, 'Yabancı birliklerin Afganistan'dan yasal ve hesaplı bir şekilde geri çekilmesine inanıyoruz, ancak bu, bu ülke halkının iradesine göre ve güvenlik sorumluluklarının Afgan güçlerine sorumlu bir şekilde devredilmesi ile yapılmalıdır, sadece ABD'nin Taliban ile müzakereleri yoluyla değil' dedi.

Zarif, 'İran'ın meşru Afganistan hükümeti ile ilişkisi her zaman devam etti ve Afganistan'ın meşru hükümetinin demokrasi ve halkın haklarına saygı temelinde kurulduğu son 20 yılda İran aktif bir rol oynadı ' değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan halkı geleceğini belirlemeli

İran'ın Afganistan'ın geleceğine ilişkin tutumuyla ilgili olarak da konuşan Zarif, "Bizim tutumumuz açık. İran'ın tutumu, Afgan halkının geleceğini Taliban ile birlikte belirlemesi gerektiğidir' dedi.

'Taliban grubunun diğerlerine zarar vermeden önce sekiz meslektaşımı şehit etti, bu yüzden bizim tanımımız Taliban'ın birçok terör eylemi gerçekleştirdiğidir' diyen Zarif, 'Taliban, sonuçta, Afganistan'da terör eylemleri gerçekleştiren bir grup. Ancak bugün Taliban'ın Afganistan'ın gelecekteki çözümünün bir parçası olması çok önemli çünkü ikisi arasında pek çok fark var' dedi.

İran, ABD yönetimini protesto etmek için Doha barış görüşmelerine katılmadı

ABD'nin Taliban ile bir anlaşma imzaladığını ve Taliban ile Afgan hükümeti olmadan müzakere ettiğini dile getiren Zarif, 'ABD, Afganlar yerine bir grupla anlaşmaya varmamalı, Afganlar arası diyaloğu kolaylaştırmalıdır. ABD'nin Taliban ile yaptığı anlaşma, bu grubun ABD ile kendi anlaşması dışında herhangi bir diyalog temeli olarak kabul etmediği bir noktaya ulaştı' diye belirtti.

Zarif, 'Taliban'a silah vermeyiz ve yaralıları tedavi etmiyoruz, ancak Taliban ile ciddi görüşmelerimiz var ve bizzat Tahran'da Molla Barader ile görüştüm' açıklamasında bulundu.

İslam hukuku koleksiyonu, Afganistan anayasasının bir parçasıdır

Taliban'ın Afganistan'daki Caferi fıkhı takipçilerini etnik bir azınlık grubu olarak tanımladığı konusuna dikkati çeken Zarif, 'Bu bizim için bir endişe konusudur ve İslam dünyasında ve Afgan anayasasında resmi İslami içtihattır. Taliban Şiilere herkes gibi azınlık muamelesi yapmak istiyorsa, bu İslami normlara aykırıdır.Bu, Afganistan halkının sorumluluğudur ve bu ülkenin halkı geleceklerine karar vermelidir. Bizim görüşümüz, Afganistan'ın geleceğinin temeli İslam Cumhuriyeti ve bu ülkenin anayasasıdır, ancak bu karar hala Afganistan halkına ait ve nihai kararın bu ülke halkı tarafından verilmesi gerektiğidir' diye ekledi.