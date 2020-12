İranlı çocuk üst üste ikinci yıl FAO Resim Ödülü'nü kazandı

FAO İran Temsilciliği twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Atrin Afşari Tevana'yı Dünya Gıda Günü münasebetiyle FAO Resim Yarışması'nda 5-8 yaş grubunda birinciliği kazandığı için tebrik ediyoruz. Afşari Tevana geçen yılki yarışmada da aynı pozisyonu kazandı' ifadesi kullanıldı.

Her yıl Dünya Gıda Günü vesilesiyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyanın dört bir yanındaki yaratıcı çocukları ve ergenleri gıda güvenliği ve gıda güvenliği, yoksulluk ve yetersiz beslenmenin önemi üzerine kültürel ve sanatsal etkinliklere ve farklı yaş gruplarda uluslararası resim yarışmalarına davet ediyor.İran'daki FAO Temsilciliği de her yıl 5 ila 19 yaş arası çocukları ve ergenleri bu küresel etkinliğe katılmaya davet ediyor, seçilen çalışmaları tanıtıyor ve her yıl kazananları ödüllendiriyor.

FAO raporları, küresel açlığın bir düşüş döneminden sonra yeniden arttığını gösteriyor. Şu anda 815 milyondan fazla insan kronik yetersiz beslenmeden muzdarip.

FAO, her yıl 16 Ekim'de (25 Ekim) Dünya Gıda Günü'nü dünya çapında bu uluslararası örgütün kuruluşunun yıldönümü ile aynı sırada görkemli örenle kutlamaktadır.

Dünya Gıda Örgütü'ne (FAO) göre İran, yılda yaklaşık 69 bin ton bal üretimi ile dünyada dördüncü sırada yer alırken, İran'daki mevcut bal üretimi yılda 90 bin tona ulaşmıştır. FAO İran hakkındaki verileri ve ülkemizin sıralamasını düzeltmelidir.

Gıda ve Tarım Örgütü, açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943'te kurulan ve 1946'da Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu haline gelen bir örgüttür. Açlığa karşı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır. Hükûmet ve teknik kuruluşların tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı geliştirme projelerine aracı ve yardımcı olur. Bu tip konularda ülkeler düzeyinde teknik yardımlar sağlar. Eğitsel projeler geliştirerek, araştırmalar yapar ve seminerler verir. Dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapar. İstatistikler tutarak bültenler yayınlar.

GTÖ'nün merkezi Roma'dadır. Buna bağlı olarak dünyada yayılmış çok sayıda büroları mevcuttur. 1960'lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve protein eksikliğinin giderilmesi konularında yoğunlaştırmıştır. BM ülkelerinin çoğu GTÖ'nün üyesidir.

