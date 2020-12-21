Asya Rugby Federasyonu Başkanı, İran’ı tebrik etti

Abdullah mesajında İran’ın Uluslararası Rugby Federasyonda üyeliğinden dolayı kutladı.

Abdullah mesajında İran Rugby federasyonu ile eşit, şeffaf şekilde çalışmak istediklerini ve birlikte aha iyi işlere imza atacaklarını söyledi.

Rugby’e kısaca futbolun elle oynanış şekli denilebilir. Zaten bu oyun futbol oynanırken keşfedilmiş. 1823 yılında İngiltere’nin Rugbi kentinde bir okul maçında, oyuncunun topu eline alıp, rakip kaleye koşmasıyla rugby oyunu ortaya çıkmıştır.

Kısa sürede sevilen ve yaygınlaşan bu oyun karşısında Rugby birliği kurulmuştur. Bu spor Dünya Rugbysi (WR) tarafından yönetiliyor. Dört yılda bir dünya kupası düzenleniyor.

Bu sporu diğer spor dallarından ayıran özellikleri; takımların 15’er kişi olmaları, güç, denge ve hız gerektirdiği, en önemlisi de centilmenlik ve rakibe saygı duyulmasıdır. Kıran kırana geçen bir karşılaşma sonunda, bütün oyuncular kol kola sahadan çıkıyorlar. Aynı zamanda hakeme itiraz etmeniz kesinlikle yasak.

Her takım sahada 15 oyuncu bulunduruyor. Bunlardan 8’i forvet 7’si de defanstır. Forvet oyuncuları çarpışmaya dayanıklı, güçlü oyunculardan seçiliyor. Bekler ise daha hızlı ve çevik oyunculardan kuruluyor.

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2012