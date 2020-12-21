Zengene: Petrol ve gaz alanında Rusya ile teknik işbirliğinin gelişmesi içiln anlaştık

IRNA’ya açıklamada bulunan Zengene, Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Şolginov ile görüşmelerine işaretle, Moskova görüşmelerinde uluslararası piyasanın tespiti müzakere ettiklerini söyledi.

Rusya’nın son yıllarda petrol uluslararası piyasasının tespiti için önemli rolü olduğunu ifade eden Zengene, iki ülkenin bu konulardaki görüşlerinin yakın olduğunu söyledi.

Rusya ve İran’ın teknik alanlarda iyi işbirliği olduğunu ifade eden Zengene, bu alanda iki ülke ilişkilerinin düzeyini arttırmak istediklerini söyledi.

Rusya’nın İran’ın stratejik ortağı olduğunu ifade eden Zengene, bu ortaklığın uluslararası atmosfere bağlı olmadığını söyledi.

İki ülkenin Gaz OPEC’ininde işbirliği yaptığını ifade eden Zengene, petrol ve gaz teçhizatı üretin Rus firmalarının İran ile işbirliği yapmak istediklerini takdirde İranlı firmalarla ortaklık kurmaları gerektiğini söyledi.

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2012