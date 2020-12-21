21 Ara 2020 19:46
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News Code: 84156806
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Rusya, petrol ve enerji alanında İran ile daha fazla işbirliği istedi

Rusya, petrol ve enerji alanında İran ile daha fazla işbirliği istedi

Moskova, IRNA- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, İran Petrol Bakanı Bijen Zengene ile yaptığı görüşmede İran ile tüm alanlar özellikle petrol ve enerji alanında daha fazla işbirliği istediklerini söyledi.

Zengene görüşmede Rusya’nın OPEC ve OPEC Plus’ta olumlu rolüne değinerek, ili ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin artmakta olduğunu ve iki ülkeye uygulanan ABD Ambargolarından, iki ülkenin işbirliğinin etkili ve önemli oluğunu söyledi.

İki ülkenin son yollardaki petrol ve enerji arasındaki yakın işbirşliği olduğunu ifade eden Zengene, ambargoların etkisizleşmesi için bu işbirliğini derinleşmesini istediklerini söyledi.

Ulusararası alanda bir çok değişiklik olduğunu ifade eden Zengene, İran-Rusya ilişkilerinin değişmeyeceğini ve İran’ın Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeye azimli olduğunu söyledi.

Novak da iki ülkeni petrol ve enerji arasında yakın ve gelişmekte olan ilişkilerini değiştirerek, bunların devam edeceğini söyledi.

Görüşmede taraflar ilişkilerin yol haritasını çizerek, enerji alanındaki anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaptılar.

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