21 Ara 2020 19:26
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İran’ın İngiltere uçuşlarının tamamı durduruldu

İran’ın İngiltere uçuşlarının tamamı durduruldu

Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığının istemi üzerine İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı İran- İngiltere arasındaki tüm uçuşları gelecek iki hafta için iptal etti.

Bu sabah İran Sağlık Bakanı tarafından Yol ve Şehircilik Bakanına yazılan mektupta bazı ülkelerde yeni tip Korona virüsün ortaya çıkmasına işaretle bununla mücadele için İngiltere’ye yapılan tüm uçuşların durdurulması istendi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Turec ehgani Zengene, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Londra uçuşlarının tamamının iki hafta boyuna durdurulduğunu söyledi.

Zengene, yolcuların üçüncü ülkelerden İran’a gelmeleri ile ilgili ise, yolcuların çoğunun THY ile İran’a geldiğini fakat bu firmanın da İngiltere uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.

Zengene,, Londra’a İran’a yolcu getiren yabancı firmaların uçuşlarının iptal edileceğini ve eğer hasta yolcunu İran’a gelirse karantina’ya tabi tutulacağını söyledi.

Zengene, diğer ülkelerde de yeni tip korona virüs tespit edilmesi durumunda o ülkelere de uçuşlarının durdurulacağını söyledi.

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