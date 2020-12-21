İran çelik külçe ihracatı 3.7 milyon ton

İran Çelik Üreticileri Birliği'nin istatistik tablolarına göre, geçen yılın ilk sekiz ayında 4 milyon 377 bin ton çelik külçe ihraç edilmişti.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu yılın 8 aylık döneminde üretilen çelik ürünleri miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.4 artarak 17 milyon 195 bin tona ulaştı. Geçen yılın ilk 8 ayında 15 milyon 714.2 bin ton çelik ürünleri üretilmişti.

Öte yandan 17 milyon 677.5 bin ton olan geçen yılın ilk 8 ayındaki çelik külçe üretimi, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 8.4 artışla 19 milyon 166.9 bin tona yükseldi.