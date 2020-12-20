İranlı müzisyen ile ünlü Türk sanatçı beraber sahne aldı

Tanınmış Türk kanun sanatçısı Aytaç Doğan, Kanun'un Armonisi klibinde ülkemizden genç müzisyen Emir Hüseyin Muhtari ile birlikte sahne aldı.

Bu eser Suriyeli besteci Mehdi Halef'in önerisiyle bestelendi. Eser Türkiye'de kaydedildi ve aranjmanı, miksajı ve masteringi Hatem Mohsen tarafından Mısır'da yapıldı.

Muhtari, İran müziğinde kanunu çalma tekniklerini geliştirmeye çalışan İran'ın genç müzisyenlerinden biridir. Bunu yapmak için, bu enstrümanı diğer ülkelerdeki müzisyenler arasında çalma tekniği üzerine birçok çalışma yaptı. Ayrıca Türk müzisyenlerin tekniklerini öğrenmek ve kanunu uygulamak için Türkiye'yi yoğun bir şekilde gezdi. Bu, İranlı bir müzisyenin Doğan ile birlikte ilk defa sahne almasıdır.

Doğan ünlü Taksim Trio'nun üç üyesinden biridir. Birçoğu onu kanun çalma efsanesi olarak görüyor. Doğan kendine özgü teknikleri ve hisleri ile, onu dünyadaki diğer müzisyenlerden ayıran en ünlü oryantal müzisyenlerden biri.

6 Ocak 1976 Bursa doğumlu olan Aytaç Doğan, büyük babasının eve getirdiği kanun ile müzik hayatına adım attığında 13 yaşındaydı. 14 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaşan Aytaç Doğan, hemen ardından İstanbul'a yerleşerek birbirinden önemli isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Tek mızrap tekniği başta olmak üzere kendi stilini oluşturarak dikkatleri kısa sürede üzerinde topladı. Mısırlı Ahmet'le tanışması ona farklı kapılar açtı. Mısır'ın ünlü kanun sanatçıları kendisini Kahire'ye davet etti. O günden sonra bir ayağı hep Arap dünyasındaydı.

Sonraki yıllarda kanunuyla sayısız farklı projede yer aldı ve birçok dünya sanatçısıyla Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın her yerinde festivallerde sanatını icra etti.

Binlerce albümde kayıtlarda bulundu, birçok ortak projede yer aldı. Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek ile Taksim Trio grubunu oluşturan Aytaç Doğan, ilk solo albümü Deva ile 2013 yılında hayranlarıyla buluştu.

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