Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Pompeo İran hakkında beyin takıntısına tutulmuştur

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sözcü Hatipzade twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Görev dönemi de sona yaklaşana 'Bay Biz yalan söyledik, sahtekarlık yaptık ve çaldık!' bir kez daha İran'la ilgili beyin takıntısına tutulmuştur' ifadesini kullandı.

Hatipzade, 'Gerçek şu ki, ABD rejimleri uzun süredir İran halkına ve komşularına karşı darbeler ve savaşlar yürütüyor. Sayısız insanı öldürdüler ve Amerika'nın en savunmasızlarını insan kalkanı olarak istismar ettiler. Bu, onun bağlı olduğu rejimin gerçek doğasıdır' diye ekledi.

Hatipzade'nin bu paylaşımı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pomepo'nun bir röportajda CIA'deyken yalan söylediğini ve sahtekarlık yaptığını açıkça söylediği ünlü bir cümlesini akıllara getirdi.

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