Persepolis Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu

Asya Şampiyonlar Ligi'nin İran'ın Persepolis takımı ile Güney Kore'nin Ulsan takımı arasındaki final maçı Katar'ın başkenti Doha'daki Güney stadyumunda yapıldı.

Persepolis, VAR'ın aldığı iki penalti kararı ile maçı kaybetti. Ayrıca Nurullahi üzerinde yapılan hata penalti olarak görülmedi.

Batı Asya'nın şampiyonu Persepolis ve Uzakdoğu Asya'nın en iyi takım olan Ulsan, dün akşam Asya Şampiyonlar Ligi'nin final maçında karşı karşı geldi. Maçın hakemliğini Katarlı Abdulrahman Casim yaptı.

Maçın 45. dakikasında Persepolis'ten Mehdi Abdi, Ulsan'ın savunucularından gelen topla Güney Kore temsilcisinin kalesindeki fileleri havaya uçurarak maçın ilk golünü attı.

Ancak biinci yarının uzatma dakikalarında VAR kullanılarak Ulsan için bir penalti kararı alındı. Brezilyalı Junior de penaltiyi gol ederek maç beraberlikle ilk yarıda bitti.

54. dakikada Persepolis'ten Mehdi Şiri eliyle topa dikkatsizce dokunduğu için yine Ulsan penalti sahibi oldu ve yine Junior penaltiyi gol ederek Ulsan 2-1 öne geçti.

82. dakikada Nurullahi, Ulsan'ın defans oyuncusunun bir hatasıyla devrildi ancak hakem bunun penaltı olduğuna inanmadı. Sonunda maç Ulsan'ın 2-1 galibiyetiyle sona erdi ve İran temsilcisi Asya Şampiyonlar Ligi'ni yine kazanamadı.

FIFA Başkanı Infantino, Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman ve İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer maçın özel konuklarıydı.

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