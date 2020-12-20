Simurg, İran'ın en gözde turizm simgesi olacak

Kültürel Miras Bakanlığı Turizm Araştırmaları ve Eğitim Dairesi Genel Müdürü Zahidi Şefii, Simurg'u İran'ın antik bir efsanevi ülke ve hatta bir şifanın sembolü olduğunu ve İran'da sağlık turizmini de içerdiğini gösteren bir sembol olarak nitelendirdi.

Simurg, 30 Kuş ve Tavuk hikayesinin bir sembolü ve İran düşünce ve akıl yürütmesinin bir sembolüdür. Deniz mavisi ve turkuaz ise, saf İran rengidir ve barış ve özgünlüğün doğasını gösterir.

Şefii, 'Simurg marka stratejisini bir yıllık saha çalışması ve araştırmaya dayalı olarak formüle etmek için 40 ülkeden 2 binden fazla yabancı turistle derinlemesine mülakatlar yaptık. Ayrıca turizm endüstrisindeki yetkililer, uzmanlar ve aktivistlerle de fikir alışverişinde bulunduk' diye ekledi.

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