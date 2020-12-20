Çille (Yelda) Gecesi kutlamalari, UNESCO Listesi yolunda

UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne minyatür sanatının Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan ile ortak tescili ve Ermenistan ile birlikte Aziz Thaddeus Kilisesi'ne hac ziyaretinin bu listeye kaydedilmesi ile İran'ın bu listedeki kayıtlı miras sayısı 16'ya yükseldi.

Ayrıca, Tacikistan'la ortaklaşa Mehrgan Törenleri ve Suriye ile ortak şekilde ud yapma ve çalma dosyaları da UNESCO zirvesinin bir sonraki turuna (muhtemelen gelecek yıl) ertelendi.

Koroner hastalığı salgını nedeniyle bu yıl Çille gecesinin (yılın en uzun gecesi) halka açık kutlamalarının yapılmayacağı belirtilmelidir. İranlılar her yıl Çille gecesinde akrabalarıyla, özellikle ailenin büyükleriyle tanışmak gibi ritüeller düzenleyerek bu ritüeli kutlarlar.

Bu yıl, korona kapsamında alınan sağlık kuralları gereği İranlılar Çille gecesini sanal ortamda kutlayacak.

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