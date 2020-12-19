İran'dan Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı kararına kınama

Açıklamada, İngiltere Parlamentosu Dışişleri Komitesi'nin ülkemizin içişlerine müdahalesi ve Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı küstah tavsiyeleri ile Fransa'nın bir suçluyu destekleyen anti insan hakları duruşu kınandı.

Açıklamada, 'Bugün, idama karşı çıkarak ülkemizin ulusal güvenliğine karşı suç işleyenleri destekleyen bir karar alan Avrupa Parlamentosu, masum İranlı bilim adamlarının korkakça öldürülmesi karşısında ses çıkarmayan, ancak kksine, Münafıklardan ayrılıkçı gruplara kadar teröristlerin sığınağı olan, parlamentoda terörist grupların liderlerini her zaman destekleyin barındıran kurumdur' ifadesi kullanıldı.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı'na misilleme yapmak için bazı Avrupalı ​​yetkililerin isimlerinin bir listesini Meclise sunması talimatını verdi.

Açıklamanın devamında, 'İlk olarak İran halkına, özellikle ilaç alanında sert yaptırımlar uygulayarak gaddarlık yapan Avrupalı ​​yetkililerin bir listesi bulunmaktadır. Ayrıca terörist grupları, Münafıkları ve ayrılıkçıları destekleyen Avrupalı ​​yetkililerden oluşan liste ve İslami Şura Meclisi için kapsamlı bir yaptırım planı hazırlamak için masum İran vatandaşlarını mahkum eden ve hapseten Avrupalı ​​yargıçların listesi sunulmuştur' diye belirtildi.

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