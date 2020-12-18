Dezful köprüsü dünyanın kullanılan en eski köprüsü

Bu köprü Sasani Hanedanı padişahı Birinci Şapur döneminde (MS 263) Romaa esirleri kullanılarak yapılmıştır.

Dez nehri yanınd inşa edilen Dezful kenti İran’ın güneyinde Huzistan kentinde yer almıştır.

Tarihi MÖ 6 bin yılına dayanan Dezful, 28 eski mahalleden oluşmaktadır. Kent tuğlalı binalarından dolayı Tuğlalı Kent olarak nam salmıştır.

Rumi Köprü Deylemi, Safevi ve Pehlevi hanedanları zamanlarında gözden geçirilmiştir fakat köprünün ayakları Sasaniler döneminden kalmadır.

Condi Şapur tarihi kent, Dezful’un en önemli diğer tarihi eserlerindendir. Dünyanın ilk üniversitesi bu kentte yapılmıştır, bu üniversite Sasaniler döneminde tesis edildi ve yüzyıllarca bilim merkezi olarak hizmet verdi.

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2012