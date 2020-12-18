Bageri: Avrupalılar onlarca İranlı çocuğun katli ile suçlanıyorlar

Bazı Avrupa ülkelerinin bilinçli şekilde hasta İranlı çocukların ilaca ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını ifade eden Bageri, Avrupalı bazı ülkelerin İranlı onlarca çocuğun ölümü ile suçlandıklarını ve bundan dolayı insan hakları konusunda fikir belirtecek durumda olmadıklarını söyledi.

Avrupa Parlamentosunun İran halkının insan haklarını çiğneyenler aleyhine ambargo uygulanması istediğini ifade eden Bageri, bu kararın Avrupa’da uygulanması durumunda bir çok Avrupa ülkesinin resmiyetini kaybedeceğini zira bir çok Avrupalı yetkilinin İran halkının hayat hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı ve gelişme haklarını ihlal ettiklerini söyledi.

Bageri, İran’a onlarca çocuğun ambargolardan dolayı ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşamadan hayatını kaybettiğini ifade ederek, batılıların modern vahşiliğin öncüleri olduğunu söyledi.

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2012