General Bageri, İslam ülkeleri arasında ortak savunma sanayi kurulması gereğine vurgu yaptı

Harezmi üniversitesinde düzenlenen İslam Dünyası Coğrafya Bilim İnsanları Toplatısında konuşan General Bageri, istikbarrın İslam ülkeleri ve Müslümanlar arasında ayrıştırma yapma çabasına değinerek, ‘’ İstikbar bugüne kadar çok derin şeytani planlarla ve siyasi, kültürel ve ekonomik tehlikeli düşüncelerle İslam ülkelerinin arasını bozmaya çalışmıştır ve her gün de bu çabalarını arttırmaktadır. ‘’ dedi.

ABD Senatosunun 2007 yılında Batı Asya İslam ülkelerini bölme ve Büyük Ortadoğu Planının dikkat çekici olduğunu ifade ederek, ‘’ Filistinlilere hiç hayat hakkı tanımaya Yüzyılın Anlaşması gibi planlara bazı İslam ülkelerin hakimlerinin desteği hayret vericidir. Bu arada Şii Hilal iddiası karşısında İslam ülkelerinin Siyonist rejim saldırganlıkları karşısında direnmeleri gereklidir. Bu komplolar sürekli ve çekinmeden İslam dünyası önce gelenleri ve bilim insanları tarafından bıkmadan dillenirilmelidir. ‘’ dedi.

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2012