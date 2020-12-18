Tahti Revançi: Afganistan istikrarını İran’ın istikrarı olarak görüyoruz

Afganistan konulu BM Güvenlik Konseyi Toplantısında konuşan Tahti Revançi, İran ve Afganistan’ın ortak mezhep, kültür, dil ve tarihe sahip olduklarını ve iki ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesinin bir biri ile bağlantılı ve bir birini güçlendirici olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, Afganistan’daki onlarca yıldır devam eden istikrarsızlığın Taliban dahil tüm Afganlıları kapsayan ve komşularla bölgesel ve uluslararası ortakların desteklediği barışla son bulacağını söyledi.

Tahti Revançi, barış sürecinin, geçmişten bugüne elde edilen anayasa, halkın seçimlerle kaderini belirleme, kadınların, mezhebi ve dini azınlıkların hakları ve terörizmle mücadele taahhüdünü koruyup güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Barış görüşmeleri ile şiddetin aynı anda süremeyeceğini belirten Tahti Revançi, Taliban’ın Afganistan hükümetinin iyi niyetine karşı tüm saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi.

Tahti Revançi, ‘’ İran, BM’nin Afganistan barış sürecinde daha ciddi müdahil olmasını istemekte ve bu yönde BM’ye yardımcı olmaya hazırdır. Afganistan’ın güvenlik durumu, terörist saldırıların devam etmesinden dolayı o ülke ve bölge için kaygı vericidir. ‘’ dedi.

Yabancı güçlerin o ülkedeki varlığının Afganistan istikrarsızlığının sebeplerinden olduğunu ifade eden Tahti Revançi, yabancı ülkelerin Afganistan’daki güçlerini çıkarmalarının planlanmış ve sorumluluk çerçevesinde olması ve bu güçlerin Afganistan’ı terk etmelerine paralel Afgan askeri ve güvenlik güçlerine desteklerin artması gerektiğini söyledi.

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2012