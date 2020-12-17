Bageri: Batı dünyası, insan haklarını çiğneyerek yaptığı cinayetlerin hesabını vermeli

Almanya’nın sorumluluk alarak ABD’nin o ülkedeki üslerinden Afganistan ve Irak’a saldırıları ve sivilleri öldürmeleri ile ilgili aydınlatma yapması gerektiğini ifade eden Bageri, ‘’Batılıları bölge ülkelerine hediyesi ölüm ve istikrarsızlıktır. Buna ya kendileri direkt yapıyor veya tuttuğu teröristler vasıtası ile yapıyorurlar. ‘’ dedi.

Batılıların 20 yıl zarfında Afgaistan’a tank yerine traktör göndermeleri durumunda bugün gelişmiş bir Afganistan’ı göreceğimizi ifade eden Bageri, ‘’ Batılıların gayrı meşru ve saldırgan menfaatleri terörizm, istikrarsızlık, geri kalmışlıkla mümkün olabilir. ‘’ dedi.

İran ve Afganistan arasındaki ortaklıklara değinen Bageri, batılıların iki ülke arasında ihtilaf ve daha sonra çatışma yaratmaya çalıştığını ve bu sayede gayrı meşru menfaatlerini temin etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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2012