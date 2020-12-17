18 Ara 2020 00:12
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News Code: 84152337
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Bageri: Batı dünyası, insan haklarını çiğneyerek yaptığı cinayetlerin hesabını vermeli

Bageri: Batı dünyası, insan haklarını çiğneyerek yaptığı cinayetlerin hesabını vermeli

Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Kurumu Başkanı Ali Bageri Keni, batılıların insan hakları iddiasında bulunarak diğerlerini itham etme döneminin geçtiğini ve onların bölge milletlerinin özellikle Afganistan ve Irak’ta insan haklarını çiğneyen esas sanıkları olarak cinayetlerinin hesabını ödemeleri gerektiğini söyledi.

Almanya’nın sorumluluk alarak ABD’nin o ülkedeki üslerinden Afganistan ve Irak’a saldırıları ve sivilleri öldürmeleri ile ilgili aydınlatma yapması gerektiğini ifade eden Bageri, ‘’Batılıları bölge ülkelerine hediyesi ölüm ve istikrarsızlıktır. Buna ya kendileri direkt yapıyor veya tuttuğu teröristler vasıtası ile yapıyorurlar. ‘’ dedi.

Batılıların 20 yıl zarfında Afgaistan’a tank yerine traktör göndermeleri durumunda bugün gelişmiş bir Afganistan’ı göreceğimizi ifade eden Bageri, ‘’ Batılıların gayrı meşru ve saldırgan menfaatleri terörizm, istikrarsızlık, geri kalmışlıkla mümkün olabilir. ‘’ dedi.

İran ve Afganistan arasındaki ortaklıklara değinen Bageri, batılıların iki ülke arasında ihtilaf ve daha sonra çatışma yaratmaya çalıştığını ve bu sayede gayrı meşru menfaatlerini temin etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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