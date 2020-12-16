Irakçi: İran tek başına KOEP’in uygulama bedelini ödeyemez

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen KOEP Ortak Komisyonunda açıklamada bulunan Irakçi, son günlerde Avrupalı taraftan İslami Şura Meclisinin onayladığı bir kararla ilgili, ‘’ Kendilerini demokrasiye bağlı nitelendiren 3 Avrupa ülkesi, İslami Şura Meclis tarafından kaunlaşan bir kararı İran hükümetinin uygulanmamasını beklememeleri gerekir. ‘’ dedi.

Avrupa ülkelerinin tutumunu eleştiren Irakçi, bu ülklerin İranlı bilim insanının terörünü mahkum etmek yerine kanunlar çerçevesinde cezalandırılan bir suçlu için uygulanan cezayı mahkum ettiklerini söyledi.

Irakçi, ‘’ Avrupa ülkeleri her zaman İran’dan düşmanca ve yasa dışı davranışlar karşısında ister ABD ambargosu olsun, ister Natanz tesislerindeki patlama olsun ve ister bilim insanlarının terörü olsun kendini tutmasını istemektedir. İran KOEP’in uygulanması ve diğerlerin yasa dışı davranışlarının tüm bedelini ödeyemez, diğerleri de KOEP’in korunma bedelini ödemeliler. ‘’ dedi.

Irakçi, ABD’nin KOEP’e dönmesi ile ilgili ihtimallerle ilgili, ‘’ Biz sözler ve tahminler yerine davranışlara bakarız. İran her zaman tutumunu şeffaf şekilde dile getirmiştir, ABD KOEP’e döner ve taahhütlerini yerine getirirse ve 2017 Ocak ayındaki şartları dönülürse, İran’da KOEP’in 26 ve 36 maddeleri çerçevesinde durdurduğu taahhütlerine geri dönebilir. ‘’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade daha önce yaptığı açıklamada, bu komisyon toplantısı her 3 ayda bir düzenlenen normal komisyonlarından biri olduğunu ilan etmişti.

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