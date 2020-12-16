Zarif, İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

İki ülke dışişleri bakanları bu görüşmede en son uluslararası, bölgesel gelişmeler, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) son durumu, ikili ilişkiler ve konsolosluk hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Taraflar görüşmede iki ülke yetkililerinin Yemen ve Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması ve insani yardımların yapılması için istişarelerin devam etmesine vurgu yaptılar.

İki dışişleri bakanı 3 hafta önce de bir telefon görüşmesi yapmışlardı.

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2012