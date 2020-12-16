16 Ara 2020 18:38
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News Code: 84151033
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Zarif, İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

Zarif, İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif bugün İsveçli meslektaşı An Lindeh ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İki ülke dışişleri bakanları bu görüşmede en son uluslararası, bölgesel gelişmeler, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) son durumu, ikili ilişkiler ve konsolosluk hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Taraflar görüşmede iki ülke yetkililerinin Yemen ve Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması ve insani yardımların yapılması için istişarelerin devam etmesine vurgu yaptılar.

İki dışişleri bakanı 3 hafta önce de bir telefon görüşmesi yapmışlardı.

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