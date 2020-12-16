16 Ara 2020 18:34
Journalist ID: 1942
News Code: 84151030
0 Persons

Hatibzade: Denizcilik güvenliği aleyhindeki hiçbir eylem kabul edilemez

Hatibzade: Denizcilik güvenliği aleyhindeki hiçbir eylem kabul edilemez

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran açısından denizciliğin güvenliği aleyhindeki her türlü tahrik ve tahrip edici eylemin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hatibzade Kızıl Deniz’de bir gemide yapılan patlama ve yangınla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ İran açısından denizcilik ve serbest ticaret aleyhindeki her hangi bir eylem kabul edilemezdir. ‘’ dedi.

Hatibzade, İran’ın bölgesel istikrar ve güvenliği yönünde her zamanki tutumuna vurgu yaptı.

Hatibzade, bölge ülkelerinin denizciliğin güvenliğinin arttırılması, korsanlarla mücadele ve yasaklı maddelerin ticaret ile mücadele yönündeki çabalarını arttırmalarını temenni etti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 5 =