Hatibzade: Denizcilik güvenliği aleyhindeki hiçbir eylem kabul edilemez

Hatibzade Kızıl Deniz’de bir gemide yapılan patlama ve yangınla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ İran açısından denizcilik ve serbest ticaret aleyhindeki her hangi bir eylem kabul edilemezdir. ‘’ dedi.

Hatibzade, İran’ın bölgesel istikrar ve güvenliği yönünde her zamanki tutumuna vurgu yaptı.

Hatibzade, bölge ülkelerinin denizciliğin güvenliğinin arttırılması, korsanlarla mücadele ve yasaklı maddelerin ticaret ile mücadele yönündeki çabalarını arttırmalarını temenni etti.

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2012