İran'dan Birleşmiş Milletler'e yüzlerce ton uyuşturucu madde ele geçirilmesi ile ilgili mektup

Bu ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin en yüksek miktarının 621 bin 388 kilogramla afyon olduğuna değinen Garipabadi, Yakalama ve diğer uyuşturucuların ele geçirilme miktarları arasında 76 bin 625 kg esrar, 17 bin 500 kg morfin, 22 bin 815 kg eroin, 13 bin 458 kg metamfetamin ve 25 bin 336 kg diğer maddeler var' dedi.

2020'nin ilk 10 ayında İran'ın narkotikle mücadele görevlileri, uyuşturucu kaçakçıları ile 1914 silahlı çatışma yaşadığını, bunun sonucunda 1886 çetenin çökertildiğini ve uyuşturucuların transit ve dağıtım ağına darbe indirildiğini kaydeden Garipabadi, 'Çatışmalarda 9 İranlı görevli şehit düştü' diye belirtti.

İran'ın dünya çapında uyuşturucuyla mücadelenin amiral gemisi olmaya devam ettiğini kaydeden Garipabadi, bazı ülkelerin bu alanda ortak sorumluluk kabul etmemesini eleştirdi.

Geçen hafta, BM Narkotik Komisyonu'nun esrar ve türevlerini (esrar ve marihuana) 1961 Narkotik İlaçlar Sözleşmesi'nin (tıbbi kullanım için çok tehlikeli bir madde) Tablo 4'ten çıkarma kararını eleştiren Garipabadi, uyuşturucu esrar ve türevlerinin dünya çapında yaklaşık 192 milyon kullanıcıyla en fazla bağımlıya sahip olduğuna dikkat çekti.

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