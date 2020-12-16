İranlı satranççı Asya'da ikinci oldu

Gürcistan'ın internet üzerinden ev sahipliği yaptığı Dünya 16 Yaş Altı Satranç Şampiyonası'nın Asya etabının son gününde, tüm kıtalardan her yaş grubunun en iyi üç sporcu dünya şampiyonalarına katılma hakkı kazandı. Bu yarışmalarda ülkemizden Emir Rıza Purağabala gümüş madalya kazandı.

Yedi turda gerçekleşen turnuvaya Filipinler, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Kazakistan'dan stranççılar katıldı. 16 yaşındaki Tebrizli Purağabala beş galibiyet ve bir beraberlik ve toplam 5.5 puanla ikinci oldu.

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Şampiyonası 19- 23 Aralık tarihleri ​​arasında yapılacak. İran Milli Satranç Takımı da bu şampiyonaya Purağabala ve diğer beş satranç oyuncusu ile katılacak.