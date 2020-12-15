Himmeti: Yabancı bankalar İran’ın korona aşısı teminini parasının nakli için ABD izni arıyorlar

Himmeti yaptığı açıklamada, İran’ın yurt dışında mali kaynakları olduğunu ve korona aşısı alımı için bu kaynakları kullanmak istediğini, hangi kaynağın kullanılması gerektiğine de kendisinin karar vereceğini söyledi.

Himmeti, ABD’nin İran ile irtibatlı bankaların ABD tarafından cezalandırılarak milyarlarca dolar ödemeye mahkum edildiklerini belirterek, yabancı bankaların para nakli yapmaları için ABD Hazine Bakanlığının iznini istediklerini söyledi.

Himmeti, ABD’nin gıda ve ilaç temininin ambargo dışında olduğu iddiasının gerçekleri yansıtmadığını ABD’nin bankaları büyük miktarlarda cezalar uyguladığından dolayı bankaların bu işlemleri bile yapmaktan çekindiklerini söyledi.

ABD’nin tüm ambargolarının gayrı meşru ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Himmeti, Trump yönetiminin İran’a uyguladığı zorbalık ve azami baskı çerçevesinde tüm uluslararası hukuk kurallarını ayaklar altına alarak İran’ın tüm bankaları ve Merkez Bankasını da ambargolar listesine eklediğini söyledi.

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2012