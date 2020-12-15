15 Ara 2020 21:53
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News Code: 84148724
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Türkiye’ye 10 bin ton bakır katot ihraç edilmiştir

Türkiye’ye 10 bin ton bakır katot ihraç edilmiştir

Tebriz, IRNA- İran Milli Bakır Sanayi Genel Müdürü Erdeşir Saad Mohammadi, bu sene ( 21 Marttan bu yana) 10 bin ton bakır katot'un Türkiye’ye ihraç edildiğini ve 21 Mart 2021’e kadar bu ürün ihracatının 20 bin ton olacağını söyledi.

Tebriz’de temaslarda bulunan Mohammadi, Doğu Azerbaycan ilindeki Songun bölgesinde 327 milyon ton yeni rezerv bulunduğunu ve bunun artma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Sungun’da Konsantre Bakır fabrikasının teçhizatı için 77 milyon Avro harcandığını ifade eden Mohammadi, 100 bin ton kapasiteli bakır rafinerisinin yanında Asit Sülfürik, Oksijen ve Bakır Katot Rafinerisinin de yapılacağını söyledi.

Tebriz’e 70 km mesafede bulunan Sungun Bakır Madenin rezervi 1.3 milyar ton olarak tahmin edilmektedir.

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