Türkiye’ye 10 bin ton bakır katot ihraç edilmiştir

Tebriz’de temaslarda bulunan Mohammadi, Doğu Azerbaycan ilindeki Songun bölgesinde 327 milyon ton yeni rezerv bulunduğunu ve bunun artma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Sungun’da Konsantre Bakır fabrikasının teçhizatı için 77 milyon Avro harcandığını ifade eden Mohammadi, 100 bin ton kapasiteli bakır rafinerisinin yanında Asit Sülfürik, Oksijen ve Bakır Katot Rafinerisinin de yapılacağını söyledi.

Tebriz’e 70 km mesafede bulunan Sungun Bakır Madenin rezervi 1.3 milyar ton olarak tahmin edilmektedir.

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2012