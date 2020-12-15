15 Ara 2020 18:00
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News Code: 84148530
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Ruhani: İran’ın iradesi Endonezya ile ilişkilerini geliştirme yönündedir

Ruhani: İran’ın iradesi Endonezya ile ilişkilerini geliştirme yönündedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran iradesinin Endonezya ile ekonomik, kültürel, bilim ve teknoloji alanlarında ilişkilerini geliştirme yönünde olduğunu söyledi.

Ruhani, Endonezya’nın yeni Tahran Büyükelçisi Ronni Prastiyoliya Netro’nün güven mektubunu alma töreninde yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Ruhani, Endonezya’ya yaptığı ziyaret ve o ülkedeki dini alimlerle görüşmesine işaretle, iki ülkenin İslam’dan algısının ılımlı ve rahmani İslam olduğunu ifade etti.

Netro da, Endonezya Cumhurbaşkanının İran ile tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptığını söyledi.

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