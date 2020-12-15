Ruhani: İran’ın iradesi Endonezya ile ilişkilerini geliştirme yönündedir

Ruhani, Endonezya’nın yeni Tahran Büyükelçisi Ronni Prastiyoliya Netro’nün güven mektubunu alma töreninde yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Ruhani, Endonezya’ya yaptığı ziyaret ve o ülkedeki dini alimlerle görüşmesine işaretle, iki ülkenin İslam’dan algısının ılımlı ve rahmani İslam olduğunu ifade etti.

Netro da, Endonezya Cumhurbaşkanının İran ile tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptığını söyledi.

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2012