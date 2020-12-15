İran'dan Japonya ile ekonomik ve bilimsel ilişkilerin gelişmesine vurgu

Japonya'nın yeni Tahran Büyükelçisi'ni kabul eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki ülke arasındaki ortak anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmanın ve İran'ın Tokyo'daki mali kaynaklarını serbest bırakmanın önemini belirterek, 'Japonya ile ekonomik ve bilimsel ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz ve yeni ortamda bu ilişkilerde bir değişikliği ve bilim ve teknoloji alanlarında ulusal projelerimizi ilerletmede daha fazla Japon şirketinin varlığını görmeyi umuyoruz' dedi.

Japonya'nın yeni Tahran Büyükelçisi İkawa Kazutuşi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Japonya'nın ilgi alanlarında İran ile ortak işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Japonya ve İran'ın çok iyi iki ortak olduğunu ve iki ülke arasındaki teknik işbirliği anlaşmasının sonuçlandırılması ve uygulanmasının, Tahran ile Tokyo arasında ortak işbirliği için geniş fırsatlar sağlayacağını ifade eden Japon Büyükelçi, 'İki ülkenin üst düzey yetkililerinin Tahran ve Tokyo'ya karşılıklı ziyaretlerinde elde edilen başarılara bakmalıyız. Japonya'nın yeni Başbakanı, İran ile işbirliğini geliştirmede Abe Şinzo'nun yoluna devam etme kararlılığı göstermiştir. Ayrıca Japonya olarak Nükleer Anlaşma'yı tamamen destekliyor ve İran'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz' diye ekledi.

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