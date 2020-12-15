Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı: İran, Asya kıtası sporunun büyük bir parçasıdır

Umman'ın başkenti Muskat'da düzenlenen Asya Olimpiyat Konseyi Genel Kurulu oturumu sırasında Salihi Emiri ile görüşen el-Sabah, 'İran Ulusal Olimpiyat Komitesi, İran sporu ve İranlı sporculara yardım, Asya Olimpiyat Konseyi'ne yardım demektir. Asya Olimpiyat Konseyi'nde herhangi bir mesele olduğu zaman ülkenizin sporuna hizmet ediyoruz' ifadesini kullandı.

'Tüm endişeleriniz meslektaşlarınız aracılığıyla Asya Olimpiyat Konseyi'ne iletildi ve bazıları takip ediliyor veya değerlendiriliyor' diyen el-Sabah, 'İran'ı kendimden biliyorum ve İran Olimpiyat Komitesi, Asya Olimpiyat Konseyi ile her zaman iyi bir işbirliği içinde olmuştur. İran'a defalarca seyahat ettim ve tekrar geleceğim. İran'ın Asya Olimpiyat Konseyi Yürütme Kurulu'na evsahipliği devam ediyor ve korona salgını durumu kontrol edilir edilmez, İran'ın evsahipliği yapacağı zaman ve koşullar belirlenecek' diye konuştu.

İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Salihi Emiri de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Ülkemiz, Asya Olimpiyat Konseyi'nin özel desteğini ve konseyin farklı bölümlerinin işbirliğini ve Asya Olimpiyat Konseyi İcra Sekreteri Hüseyin Müslim'in hizmetlerini takdir etmektedir. Asya Olimpiyat Konseyi ile en iyi işbirliklerinden birine sahip olmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık' diye ekledi.