İran, remdesivir ilacını üreten dördüncü ülke

Bu ilacın "Ronak Daru" ilaç fabrikası ile birlikte 3 İran firmasında üretilen bu ilacın üretimi sonucu döviz tasarrufunun sağlanmasının yanı sıra bu ila daha iyi ve daha kolay koşullarda korona virüs hastalarına sunulmaktadır.

İran şu anda ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük dördüncü remdesivir üreticisidir.

Ronak Daru Şirketi Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Meliki törende yaptığı açıklamada, 'Bu hattın açılmasıyla birlikte ülkenin bu ilaca olan ihtiyacı tam olarak karşılanacak ve üretim fazlası Venezuela, Umman ve Irak gibi ülkelere ihraç edilecek' dedi.

Remdesivir enfekte kişilerin vücudunda korona virüsnün kontrolsüz büyümesini önler. 24 yaşındaki İranlı bir kadın doğum yapmadan bir hafta önce kovid oldu ve doğum sırasında komaya girdi, ancak İran yapımı remdesivir kullanarak iyileşti ve şimdi bebekleri ve ailesiyle birlikte.

Şimdiye kadar İran'da yaklaşık 1.1 milyon insana korona bulaştı, bunların 850 binden fazlası iyileşti ve yaklaşık 53 bin kişi hayatını kaybetti.