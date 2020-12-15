Zarif'ten ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına kınama

ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarına değinen Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'ABD'nin yaptırımlara bağımlılığı ve uluslararası hukuk aşağılaması yeniden su yüzüne çıktı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik son yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz ve bu ülkenin halkı ile devletinin yanındayız' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün, Rusya ile işbirliği yaparak S400 savunma sisteminin satın alınması için Türkiye Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir'e ABD'nin yaptırım uyguladığını açıkladı.

Basın açıklamasında konuşan Pompe, ABD'nin Yaptırımlar Yoluyla Hasımlarla Mücadele Yasası'nın (CAATSA) 231. bölümüne atıfta bulunarak, 'Bugünkü yaptırımlar, Türkiye SSB Başkanı ve diğer subayların Rusya'nın ana silah ihracat kurumu Rosoboronexport ile işbirliği yaparak S-400 karadan havaya füze savunma sistemi ile önemli bir anlaşmaya bilinçli katılımı nedeniyle uygulandı ve onların ABD'ye seyahatlere vize yasağı getirildi' dedi..