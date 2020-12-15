İran'ın deniz türlerinin belirlenmesindeki küresel varlığı

İran, hem karada hem denizde genetik kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Uzmanlara göre, hem dünyada hem de İran'da karada bulunan türlerin belirlenmesi konusunda çok fazla çalışma var, ancak denizlerde ve okyanuslarda bu faaliyet karaya ayak uydurmadı.

Deniz türlerini bilmenin önemi kara türlerinden daha az olmasa da, bazı araştırmacılar deniz türlerinin karasal türlerden daha önemli olduğunu düşünmektedir.

Ülkemiz, kuzeyden ve güneyden sırasıyla Hazar Denizi, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin uçsuz bucaksız suları arasında yer almakta ve bu konu İran'ı ilkeli ve ilmi olan deniz odaklı bir ülke haline getirmiştir.

Maksudlu, bazı çalışmaların Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin İran sularında yaklaşık 1400 tür olacağını öngördüğünü, ancak bu sularda tümü geçerli olan 3.300'den fazla tür tespit ettiklerini söyledi.

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