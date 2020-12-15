İranlı güreşçi Dünya Grekoromen Güreş Kupası'nın bronz madalyasını kazandı

12-14 Aralık tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Dünya Grekoromen Güreş Kupası'na İran iki temsilci ile katıldı.

97 kg kategorisinde Muhammed Hadi Sarevi, ilk turda dinlendikten sonra ikinci turda Hindistan'dan Hardyep karşısında 9'a 1'lik skorla kazandı. Sonraki güreş maçında İtalya'dan Nikolas Kakhlashvili'yi mağlup eden Sarevi, yarı finalde Rusya'dan dünya şampiyonu Musa Oliviev'e 5-3'lük skorla yenildi ve eleme maçına gitti. Sarevi son maçında dünya gümüş madalyalı Bulgar Kirill Milov'u 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Ülkemizin bir diğer temsilcisi 87 kg'de yarışan Hüseyin Nuri, ilk turda Türkiye'den Doğan Göktaş'ı 10-5 mağlup etti. Sonraki turda Cezayir'den Beşir Seyed Azara'yı 5-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu aşamada Nuri, Rusya'dan Olimpiyat şampiyonu David Chakotadze'ye 7-0 yenildi ve üçüncülük yarışına gitti. Ancak Ukraynalı Seman Novikov karşısında yenilerek beşinci oldu.

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