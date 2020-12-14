Cumhurbaşkanı Ruhani’nin basın toplantısının önemli eksenleri

Ruhani’nin sözlerinin en önemli eksenleri altta verilmiştir:

1 – Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) tüm ülkeler uygularlarsa İran’da uygulayacaktır. ABD yalanlarını düzeltirse ve eğer Biden hükümeti 2017 yılındaki duruma dönerse biz de taahhütlerimize döneriz.

2 – Ruhanı, İran-Türkiye ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiirle ilgili, ‘’ Son 7 senede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanıdığım kadarıyla, İran halkına veya toprak bütünlüğüne hakaret kastı olmasını pek olası görmüyorum, itiraz edenlerin doğal olarak itiraz hakları vardır ve onlarda vatan sevgilerine karşı hassasiyetlerini gösterebilirler. ‘’ dedi.

3 – Ruhani, geçen günlerde idam edilen Amad News internet sitesi ele başısının idamının İran-Avrupa ilişkilerine etkisi ile ilgili, ‘’ Bu kişinin idamı mahkeme kararı ile olmuştur. Avrupa görüşünü söylemekte serbesttir ve biz de kendi kanuni çerçevemizde davranacağız ve bu konununun İran-Avrupa ilişkilerinde sorun yaratmasını olası görmüyorum. ‘’ dedi.

4- Ruhanı, ‘’ Füze meselesi ve bölgesel konuların nükleer konu ile ilgisi yoktur ve defalarca füze konusunun müzakere edilemez olduğunu ilan etmişiz. ‘’ dedi.

5 – Ruhani, ‘’ Biz sadece ambargo altında değiliz. Biz tam bir ekonomik savaş içindeyiz. Düşman İran’ın petrol satamaması için tüm gücünü kullandı. Bana göre ekonomik savaş dönemi bitmiştir ve bu savaş devam edemez. ‘’ ifadesini kullandı.

6 - Ruhani, ‘’ İran gelecek sene günlük 2.3 milyon varil petrol üretip satacaktır. Biz gelecek yıl bütçesini buna göre planladık. Ambargo olsa bile bir bu miktarı üretip, satacağız. ‘’ dedi.

7 – ‘’ Biz, eğer 5+1 grubu yarın sabah tüm taahhütlerini yerine getirirse bizde anında tüm taahhütlerimizi yerine getiririz,’’ diyen Ruhani, ‘’ Bizim isteklerimiz olması doğrudur, bir farklı ülkelerden farklı isteklerimiz vardır, fakat ABD’de isteklerimiz diğer ülkelerden fazladır. ‘’ dedi.

8 – Ruhani, ‘’ Biz, batılı ülkeler, Avrupa ülkeleri ve komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz, bu yöne çalışıyoruz. ‘’ dedi.

9 – İran Cumhurbaşkanı, ‘’ İran petrol geliri 9 sene önce 119 milyar dolar idi, bu rakam geçen sene 19 milyar dolar’dan düşüktü, fakat buna rağmen bir kriz yoktur. ‘’ dedi.

10- Ruhani, ‘’ Siyonist rejimin Şehit Fahrizade’nin teröründeki amacı bölgede istikrarsızlık yaratmak ve Trump yönetiminin sonlarında bir savaş çıkartmaktı, İran şehidin kanının intikamını kendi hakkı biliyor ve uygun zaman ve yerde bunu alacaktır. ‘’ dedi.

11 – Ruhani, Korona ile mücadele için aşılamaya yakında yerli ve yurt dışından temin edilen aşılarla başlanacağını söyledi.

12 – Ruhani gelecek sene düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin gelecek sene Mayıs ayında tüm parti ve grupların katılımıyla düzenlenmesini temenni etti.

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2012