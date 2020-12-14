14 Ara 2020 15:26
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İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da 1 milyon 115 bin 770 kişinin koronavirüse yakalandığını, 823 bin 231 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Lari, son 24 saatte 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 52 bin 447'ye  yükseldiğini, 823 bin 231 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 5 bin 711'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 823 bin 231 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 6 milyon 750 bin 359  korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi. 

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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